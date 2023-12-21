Офтальмолог Аскерова пояснила, в чем вред гаджетов для зрения

Смартфоны, планшеты, телевизоры и иные мультимедийные устройства давно считаются одним из страшных врагов хорошего зрения. По словам врача-офтальмолога Нурланы Аскеровой, проблемы со зрением кроются не в негативном воздействии самих гаджетов на наши глаза, а в их неправильном применении. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она добавила, что нужно правильно выбирать расстояние от телефона или монитора до глаз. Так, устройства с большими экранами должны находиться на расстоянии минимум 35 см от глаз.

По мнению медика, важно также следить за осанкой и при работе не допускать сутулости и наклона головы к экрану, также следует контролировать направление взгляда. При работе нужно использовать достаточное освещение и ни в коем случае не пользоваться устройствами в темноте.