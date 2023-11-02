Офтальмолог Барышникова перечислила основные причины близорукости школьников

По словам врача-офтальмолога Дарьи Барышниковой, близорукость у детей школьного возраста вызывают чрезмерные зрительные нагрузки на небольшом расстоянии, на фоне чего происходит спазм мышц, которые отвечают за фокусировку зрения. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она добавила, что в случае миопии человек хуже видит удаленные объекты.

По мнению медика, согласно статистике пять лет назад такое нарушение было зафиксировано примерно у 40% выпускников школ.

Она уточнила, что причинами близорукости являются генетическая предрасположенность, отсутствие физического развития и регулярного времяпрепровождения на улице, недостаток витаминов и микроэлементов, эндокринные изменения.