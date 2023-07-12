Офтальмолог Лещенко назвала идеальный уровень темноты солнцезащитных очков

Солнцезащитные очки являются незаменимым аксессуаром в теплое время года. Тем не менее, по словам врача-офтальмолога Ирины Лещенко, темный цвет линз не является гарантией защиты глаз. Об этом сообщает радио Sputnik .

Она отметила, что следует приобретать очки, линзы которых имеют специальное покрытие, не пропускающее ультрафиолет.

По мнению медика, вредное воздействие ультрафиолетовых лучей на глаза приводит к развитию разных патологий, например, катаракты в молодом возрасте.

Лещенко добавила, что также не следует носить такие очки в помещении и не использовать затемнения линз более 20%.