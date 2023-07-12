Офтальмолог Лещенко назвала идеальный уровень темноты солнцезащитных очков
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Солнцезащитные очки являются незаменимым аксессуаром в теплое время года. Тем не менее, по словам врача-офтальмолога Ирины Лещенко, темный цвет линз не является гарантией защиты глаз. Об этом сообщает радио Sputnik.
Она отметила, что следует приобретать очки, линзы которых имеют специальное покрытие, не пропускающее ультрафиолет.
По мнению медика, вредное воздействие ультрафиолетовых лучей на глаза приводит к развитию разных патологий, например, катаракты в молодом возрасте.
Лещенко добавила, что также не следует носить такие очки в помещении и не использовать затемнения линз более 20%.