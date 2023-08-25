Офтальмолог Левина назвала способы избежать глаукомы

Глаукома на начальной может не проявляться, однако в дальнейшем она может привести к серьезным последствиям. Врач-офтальмолог Дарья Левина рассказала, есть ли способ вылечить глаукому. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, главной причиной развития этого заболевания является высокое внутриглазное давление. На ее развитие оказывают влияние возраст старше 40 лет, наследственность и наличие миопии высокой степени, а также вызывающие нарушение кровоснабжения заболевания.

Медик пояснила, что полностью вылечить глаукому нельзя, хотя есть способы, помогающие уменьшают внутриглазное давление и сохраняют хорошее зрение надолго. Это глазные капли и операция, как проникающая, так и непроникающая.