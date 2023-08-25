Офтальмолог Левина назвала способы избежать глаукомы
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Глаукома на начальной может не проявляться, однако в дальнейшем она может привести к серьезным последствиям. Врач-офтальмолог Дарья Левина рассказала, есть ли способ вылечить глаукому. Об этом сообщает Life.ru.
По ее словам, главной причиной развития этого заболевания является высокое внутриглазное давление. На ее развитие оказывают влияние возраст старше 40 лет, наследственность и наличие миопии высокой степени, а также вызывающие нарушение кровоснабжения заболевания.
Медик пояснила, что полностью вылечить глаукому нельзя, хотя есть способы, помогающие уменьшают внутриглазное давление и сохраняют хорошее зрение надолго. Это глазные капли и операция, как проникающая, так и непроникающая.