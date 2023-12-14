Офтальмолог Меркулова объяснила, почему в мороз стоит носить очки

Морозы не могут навредить глазам, поскольку они не мерзнут, тем не менее дискомфорт могут обеспечить. Врач-офтальмолог Валентина Меркулова рассказала, каким образом можно от этого защититься. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, от холода и ветра роговица глаза остывает, слеза быстрее испаряется и усиливается выработка слезы. Поэтому у людей с синдромом сухого глаза может возникать повышенное слезотечение, ощущения жжения, рези и дискомфорта в глазах.

Врач отметила, что следует носить в морозную погоду очки, которые станут защищать глаза от ветра.