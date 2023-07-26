Офтальмолог Меркулова перечислила способы улучшения зрения путем правильного питания

По словам врача-офтальмолога Валентины Меркуловой, правильное питание влияет на многие процессы в организме, включая зрение, в связи с чем необходимо внимательно отнестись к планированию собственного рациона. Об этом сообщает Life.ru .

Она подчеркнула, что в рационе обязательно должны присутствовать витамины, каротиноиды, омега-3.

По мнению медика, необходимо употреблять постоянно рыбу, мясо, орехи, яйца, бобовые, зелень, овощи и фрукты оранжевого цвета, зелень, оливки и оливковое масло, молочные продукты.

Она уточнила, что на ухудшение зрения оказывает влияние преобладание в рационе быстрых углеводов, рафинированных жиров.