Офтальмолог Садыкова заявила о серьезности синдрома сухого глаза из-за гаджетов

В настоящее время люди со всех сторон окружены электронными дисплеями. Кто-то проводит за устройством по несколько часов в день, а кто-то отрывается от экранов только во время сна. В итоге проблемы со зрением и здоровьем глаз становятся все более и более распространенными среди населения. Врач-офтальмолог Динара Садыкова назвала способы сберечь свой зрительный орган в современном мире. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, сейчас люди стали проводить больше времени за электронными устройствами и реже бывать на улице, из-за чего ощущается нехватка дофамина, связанного с профилактикой близорукости.

Медик добавила, что в настоящее время люди нередко жалуются на регулярную сухость глаз, ощущение рези, жжения, боли давящего характера, покраснения, усталость и напряжение глаз. Это является проявлениями астенопии, которая возникает в связи с зрительным перенапряжением глаз от продолжительного взгляда на экраны устройств, а ее последствием может стать развитие синдрома сухого глаза.

По ее мнению, те, кто страдает синдромом сухого глаза, должны всерьез воспринимать данный диагноз и компенсировать свое состояние так же, как это делают болеющие иными хроническими заболеваниями, например гипертонией и сахарным диабетом.