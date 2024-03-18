Около 10 тыс. жителей Нижегородской области получили медпомощь в «Поездах здоровья» в этом году

Примерно 10 тыс. жителей Нижегородской области получили медпомощь в «Поездах здоровья» в этом году. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Отмечается, что за это время мобильно-диагностические комплексы побывали более чем в 160 населенных пунктах области. Жители получили примерно 17 тыс. консультаций узких специалистов, им также выполнено более 46 тыс. различных исследований.

Уточняется, что было выполнено свыше 3,5 тыс. флюорографий, примерно 4,6 тыс. электрокардиографий, почти четыре тысячи УЗИ, более 18 тыс. лабораторных исследований, а также около трех тысяч женщин прошли маммографию.

Добавляется, что работой пяти бригад «Поездов здоровья» было обнаружено более 2,3 тыс. заболеваний. С 2018 года специалистам удалось помочь свыше 175 тыс. жителям Нижегородской области.