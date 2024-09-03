Около 1,2 тысячи детей родилось в Подмосковье с начала года благодаря процедуре ЭКО

С начала текущего года в Подмосковье благодаря процедуре ЭКО родилось порядка 1,2 тысячи детей, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Данная процедура выполняется бесплатно по полису ОМС, напомнил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

«Благодаря современным репродуктивным технологиям мы можем помочь женщинам, которые не могут забеременеть естественным путем, стать мамами», — сказал глава областного Минздрава.

Пройти процедуры криопереноса и экстракорпорального оплодотворения женщины могут при наличии соответствующих медицинских показаний. Узнать подробности о получении квоты можно по ссылке.

Процедура реализуется в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в нацпроект «Демография».