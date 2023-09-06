Около 15 миллионов россиян пребывают в состоянии глубокой депрессии

Порядка 15 миллионов жителей России страдают от глубокой депрессии – это почти 10% всего населения страны. Об этом сообщили в Агентстве стратегических исследований, передает издание РИА Новости .

Исследование показало, что самыми распространенными причинами для заболевания являются затяжные тяжелые болезни, утрата близких людей и большие кредитные обязательства. Специалисты также выяснили, что частыми причинами являются длительное нахождение в одиночестве и насилие в семье. Уточняется, что каждый год с последним сталкиваются до 700 тысяч россиян.

В скором времени агентство планирует запустить деятельность в регионах страны, через которую будет информировать население о подобных проблемах, влияющих на качество жизни жителей России.