Около 20 детей получили отравление в одном из крымских оздоровительных лагерей
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В крымском лагере «Юность», находящимся в Евпатории, отравились почти 20 детей. Об этом сообщает Life.ru.
Уточняется, что школьники массово обращались в медицинский пункт с жалобами на головную боль, рвоту и дискомфорт в животе. Они были госпитализированы в инфекционную больницу.
Отмечается, что предварительно им поставлен диагноз - неустановленное пищевое отравление. На данный момент во всем лагере ведется проверка, однако никаких нарушений пока не обнаружено.
Добавляется, что медики склоняются к версии о солнечном ударе и ротавирусе, который можно подхватить после купания в морской воде. В настоящее время состояние детей стабилизировалось, и они продолжают находиться под наблюдением врачей.