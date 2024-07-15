Около 20 детей получили отравление в одном из крымских оздоровительных лагерей

В крымском лагере «Юность», находящимся в Евпатории, отравились почти 20 детей. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что школьники массово обращались в медицинский пункт с жалобами на головную боль, рвоту и дискомфорт в животе. Они были госпитализированы в инфекционную больницу.

Отмечается, что предварительно им поставлен диагноз - неустановленное пищевое отравление. На данный момент во всем лагере ведется проверка, однако никаких нарушений пока не обнаружено.

Добавляется, что медики склоняются к версии о солнечном ударе и ротавирусе, который можно подхватить после купания в морской воде. В настоящее время состояние детей стабилизировалось, и они продолжают находиться под наблюдением врачей.