Около 220 млн рублей выделят Рязанской области для борьбы с гепатитом С

По словам губернатора Рязанской области Павла Малкова, региону выделят почти 220 млн рублей с целью борьбы с гепатитом С в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщает 7info .

Он добавил, что данные средства будут направлены на приобретение лекарственных препаратов для людей, проходящих диспансерное наблюдение с диагнозом «хронический вирусный гепатит С».

По мнению главы региона, благодаря этой поддержке свыше тысячи человек получает противовирусные препараты.

Он уточнил, что финансовые средства поступят в Рязанскую область в течение двух лет.