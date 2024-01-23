Около 24 млн рублей потратили на поставку медтехники в больницы Кемеровской области

В больницы Кемеровской области поступила современная медицинская техника общей стоимостью около 24 млн рублей. Об этом сообщает « Онлайн-журнал Сибдепо » со ссылкой на администрацию региона.

Отмечается, что оборудование было приобретено в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение.

Уточняется, что это нейроэндоскопическая стойка и два электрокардиографа.