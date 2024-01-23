Около 24 млн рублей потратили на поставку медтехники в больницы Кемеровской области
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
В больницы Кемеровской области поступила современная медицинская техника общей стоимостью около 24 млн рублей. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на администрацию региона.
Отмечается, что оборудование было приобретено в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение.
Уточняется, что это нейроэндоскопическая стойка и два электрокардиографа.