Около 3,6 тыс. жителей Нижегородской области получили медпомощь в «Поездах здоровья» в прошлом месяце

Примерно 3,6 тыс. жителей Нижегородской области получили медпомощь в «Поездах здоровья» в минувшем месяце. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Уточняется, что также узкими медспециалистами проведено около 6,4 тыс. консультаций, примерно 20 тыс. исследований, свыше 1,4 тыс. флюорографий, около двух тысяч электрокардиографий, более 1,6 тыс. УЗИ.

Отмечается, что также свыше 1,2 тыс. женщин смогли пройти маммографию.

Добавляется, что в ходе обследований за месяц было выявлено более 850 различных заболеваний.