Около полумиллиона жителей Нижегородской области прошли диспансеризацию с начала года

Примерно полмиллиона жителей Нижегородской области прошли диспансеризацию и профилактические медосмотры с января по июнь текущего года, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Уточняется, что с начала года пациентам в возрасте от 18 до 40 лет, проходящим диспансеризацию, стал доступен скрининг репродуктивного здоровья. На сегодняшний день данные обследования прошли уже свыше 13 тыс. человек.

Отмечается, что при проведении профилактических мероприятий практически в каждом втором случае у пациентов обнаруживают заболевания либо отклонения в состоянии здоровья. Так, по итогам первого полугодия у жителей Нижегородской области выявлено около 11 тыс. случаев болезней системы кровообращения, свыше 1,4 тыс. случаев заболеваний органов дыхания, более 1,3 тыс. случаев сахарного диабета, более 1,2 тыс. случаев заболеваний пищеварительной системы. Кроме того, у 500 человек выявлены онкологические заболевания.