Около семи тысяч жителей Нижегородской области стали пациентами «Поездов здоровья» в этом году

Около семи тысяч жителей Нижегородской области стали пациентами «Поездов здоровья» в текущем году. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Уточняется, что к данному моменту «Поезда здоровья» побывали более чем в ста населенных пунктах региона.

Отмечается, что также медики провели около 2,5 тыс. флюорографий, свыше 3,3 тыс. кардиографий, более 2,7 тыс. УЗИ.

Поясняется, что было обнаружено более полутора тысяч заболеваний, пациенты направлены на дополнительные обследования и на госпитализацию.