Около шести тысяч жителей Нижегородской области прошли диспансеризацию на работе с начала года

Почти шесть тысяч жителей Нижегородской области прошли диспансеризацию на рабочих местах с января. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального территориального фонда ОМС.

Уточняется, что жители региона получили возможность проходить диспансеризацию на месте работы или учебы в конце прошедшего года. Это дает возможность увеличить доступность профилактики заболеваний и сэкономить время, не отрываясь от рабочих и учебных процессов.

Отмечается, что для организации профосмотров сотрудников руководители государственных и частных организаций могут обратиться в любую поликлинику, работающую в ОМС.

