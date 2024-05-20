Около ста выездов совершили «Поезда здоровья» в Нижегородской области с начала года

Мобильно-диагностические модули «Поезда здоровья» с начала текущего года совершили около сотни выездов, прием пациентов был организован почти в 300 населенных пунктах. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Уточняется, что было проведено свыше 80 тыс. лабораторных и инструментальных исследований, среди которых – свыше семи тысяч флюорографий и электрокардиографий, более шести тысяч УЗИ, свыше пяти тысяч маммографий. Кроме того, консультации врачей получили свыше 18 тыс. человек.

Отмечается, что также было обнаружено свыше 4,4 тыс. заболеваний, включая 120 злокачественных, на дообследование направлено примерно 12,5 тыс. человек, в госпитализации нуждались более 900 человек.