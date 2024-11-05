Около восьми тысяч новорожденных в Рязанской области обследуют на наличие тяжелых заболеваний

Примерно восемь тысяч новорожденных в Рязанской области будет обследовано на наличие тяжелых заболеваний. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что в общей сложности в этом году на данные цели Рязанская область получит более 22 млн рублей.

По словам главы региона Павла Малкова, расширение списка диагностики при неонатальном скрининге дает дополнительные шансы на качественную жизнь большому числу детей.

Ранее сообщалось, что более 50 тысяч детей прошли расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье с января.