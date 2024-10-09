Более 50 тысяч детей прошли расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье с января

Более чем пятидесяти тысячам детей провели расширенный неонатальный скрининг в регионе с января. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Московской области.

Список исследований, которые проводят новорожденным в рамках скрининга, расширили. Если раньше малышей проверяли на пять генетических заболеваний, то теперь сразу на тридцать шесть.

«Благодаря такой диагностике, наши специалисты могут вовремя начать лечение», - отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Для проведения исследований из пятки ребенка берется кровь. Если в ходе скрининга выявлены какие-либо патологии, врачи связываются с родителями и разъясняют порядок дальнейших действий.