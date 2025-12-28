Оливье и «шуба» под вопросом: для кого классические салаты могут быть опасны

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова предупредила, что привычные новогодние салаты с майонезом требуют особого внимания из-за их состава.

Эти блюда, богатые насыщенными жирами и солью, диетолог рекомендует полностью исключить или строго ограничить в рационе людей с хроническими заболеваниями.

В группе риска — пациенты с проблемами сердца и сосудов, диабетом второго типа, ожирением, а также с заболеваниями ЖКТ, печени и почек. Осторожность следует проявлять пожилым людям, беременным и кормящим женщинам.

Если отказаться от традиционных угощений сложно, эксперт советует радикально уменьшить порцию.

«Хорошо, если суммарная порция даже для здорового человека не будет превышать 150-200 граммов», — отметила Стародубова.

Она подчеркнула, что людям с хроническими недугами важно соблюдать врачебные рекомендации по питанию даже в праздники.

Основные риски связаны с заправкой. Майонез, калорийность которого достигает 200 ккал в столовой ложке, состоит из жиров на две трети и содержит много соли. Дополнительными источниками соли и насыщенных жиров служат колбаса, ветчина, соленые огурцы и сельдь.

Однако диетолог предлагает способы адаптировать рецепты. Чтобы сделать блюда полезнее, она рекомендует:

Заменить майонез на сметану, натуральный йогурт или растительное масло.

Использовать вместо колбасы отварное мясо птицы.

Выбирать малосольную сельдь и не добавлять лишней соли.

Активно включать в салаты свежие овощи и зелень.

Такие изменения помогут сохранить праздничный вкус, но при этом значительно снизят содержание вредных насыщенных жиров и избыточной соли, сделав традиционные блюда безопаснее для здоровья.

