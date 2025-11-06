Оливковое масло признали «щитом» от ожирения и воспаления в мозге

Исследователи из Бразилии обнаружили, что употребление оливкового масла первого отжима помогает снизить риск воспаления в мозге и развитие ожирения. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutritional Neuroscience, передает Газета.ру .

Ученые из Университета Сан-Паулу под руководством Ариадни Перес проводили эксперимент на лабораторных крысах, которым давали пищу с высоким содержанием жиров. Часть животных получала дополнительно оливковое масло первого отжима.

Через несколько недель выяснилось, что у группы, употреблявшей масло, сохранялась нормальная масса тела и отмечалось снижение воспаления в гипоталамусе — области мозга, отвечающей за чувство голода и обмен веществ.

Специалисты объяснили эффект высоким содержанием полифенолов и витамина Е в оливковом масле. Эти вещества обладают выраженными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, что способствует защите клеток мозга от повреждений.

Авторы исследования подчеркнули, что добавление оливкового масла в рацион может стать перспективным направлением в профилактике метаболических нарушений, связанных с ожирением и нарушением регуляции аппетита.

