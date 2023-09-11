«Они разлагаются быстрее»: диетолог рассказала, какие арбузы опасно покупать

Арбузы, которые продают у метро и на развалах у дорог, могут быть опасны. Доверять же можно только сертифицированным точкам со всеми необходимыми лицензиями. С этой истиной согласна член КДЦ «Диетологи России» Анастасия Кондаурова.

Эксперт рассказала, на что в принципе необходимо смотреть, приобретая арбузы где бы то ни было.

«Чтобы разглядеть опасный или неправильно хранящийся арбуз, нужно обратить внимание на его внешний вид. Плод может иметь пятна, ушибы, трещины или гнилые участки на кожуре. Кроме того, роль играет вес — хорошая ягода должна быть тяжелой за счет высокого содержания воды. Если она кажется легкой для своего размера, это может указывать на недостаток свежести или качества. То же касается пустого или звонкого звучания при стуке по арбузу», — подчеркнула собеседница.

Что касается условий хранения, они крайне важны и могут стать тревожным сигналом еще до осмотра непосредственно плодов, считает Кондаурова.

«Также нужно обращать внимание на условия хранения хотя бы в момент продажи. К опасным условиям относятся недостаточно прохладное или вентилируемое место, повышенная влажность и упаковка арбузов в герметичные пластиковые контейнеры или пакеты. Уже нарезанные плоды покупать не стоит — они разлагаются быстрее. Если арбуз длительное время хранился неправильно, он становится опасным для здоровья», — отметила диетолог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее стало известно, что жительница Москвы съела арбуз и умерла.