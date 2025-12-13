Онищенко призвал россиян не бояться гонконгского гриппа

Появление штамма гонконгского гриппа на территории России не является поводом для всеобщей тревоги, однако определенным категориям граждан следует проявить особую осторожность.

Такое мнение в беседе с корреспондентом РИА Новости высказал академик РАН, занимающий также должность заместителя президента Российской академии образования, Геннадий Онищенко.

Специалист подчеркнул, что массовых оснований для страха нет.

При этом Онищенко обратил внимание на ключевую деталь: основную группу риска составляют пациенты, уже имеющие серьезные хронические патологии.

«Как правило, это у людей с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой, эндокринной системы», — уточнил эксперт.

Именно для этих людей инфекция может нести реальную угрозу и требуются дополнительные меры защиты.

Академик также отметил, что приход данного штамма вируса гриппа не стал неожиданностью для эпидемиологов. По его словам, циркуляция гонконгского гриппа была заранее спрогнозирована, что соответствует обычным эпидемиологическим циклам.

