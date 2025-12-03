Онищенко раскрыл, когда Россию захлестнет пик заболеваемости гриппом

По словам академика РАН и заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко, в некоторых регионах России пик заболеваемости гриппом может быть достигнут уже в последнюю декаду декабря. Однако наибольший рост заболеваемости ожидается в середине января, сообщил он в беседе с РИА Новости.

По его словам, ситуация с гриппом в России остается в пределах среднестатистических показателей, но наблюдается тенденция к увеличению числа случаев.

Онищенко пояснил, что в ближайшее время эпидемия гриппа в России не будет набирать обороты, так как для распространения инфекции требуется определенное время.

«Это будет в третьей декаде декабря — некоторые регионы переступят порог (заболеваемости гриппом — прим. ред.). Уже были попытки в Якутии, были попытки в Бурятии, но всё начнется, самый основной подъем начнется после школьных зимних каникул, потому что школьники разъедутся», — уточнил Онищенко.

Он уточнил, что во время Длинные новогодние каникулы россияне могут отправиться за рубеж и привезти оттуда «что-нибудь заразное».

Ранее врач Онищенко заявил, что мытье курицы перед готовкой ничем не вредит здоровью.