Онищенко раскрыл, когда Россию захлестнет пик заболеваемости гриппом
Онищенко: в России пик заболеваемости гриппом ожидается в третьей декаде декабря
Фото: [соцсети]
По словам академика РАН и заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко, в некоторых регионах России пик заболеваемости гриппом может быть достигнут уже в последнюю декаду декабря. Однако наибольший рост заболеваемости ожидается в середине января, сообщил он в беседе с РИА Новости.
По его словам, ситуация с гриппом в России остается в пределах среднестатистических показателей, но наблюдается тенденция к увеличению числа случаев.
Онищенко пояснил, что в ближайшее время эпидемия гриппа в России не будет набирать обороты, так как для распространения инфекции требуется определенное время.
«Это будет в третьей декаде декабря — некоторые регионы переступят порог (заболеваемости гриппом — прим. ред.). Уже были попытки в Якутии, были попытки в Бурятии, но всё начнется, самый основной подъем начнется после школьных зимних каникул, потому что школьники разъедутся», — уточнил Онищенко.
Он уточнил, что во время Длинные новогодние каникулы россияне могут отправиться за рубеж и привезти оттуда «что-нибудь заразное».
Ранее врач Онищенко заявил, что мытье курицы перед готовкой ничем не вредит здоровью.