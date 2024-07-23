Онколог Асташов назвал типы бюстгальтеров, провоцирующие развитие рака груди

По словам врача-онколога Владимира Асташова, бюстгальтеры с косточками увеличивают риски развития рака груди. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он пояснил, что при выборе нижнего белья следует отдавать предпочтение менее травмирующим моделям, которые не станут сдавливать грудь.

По мнению медика, также необходимо избегать набора лишнего веса для снижения рисков развития рака. Важно иметь правильное питание, из рациона следует исключить копчености, шашлыки, соленую, жирную пищу и фастфуд и употреблять больше овощей, фруктов и морепродуктов. Кроме того, помогут прием комплекса витаминов, особенно витаминов С и D, а также отказ от вредных привычек.