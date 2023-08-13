Онколог Басанов назвал первые симптомы рака легких
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Каждый год рак легких обнаруживают почти у 2,2 млн человек в мире, причем нередко на поздней стадии. По словам врача-онколога Руслана Басанова, это происходит в силу того, что, как правило, люди не замечают первых симптомов заболевания. Об этом сообщает Life.ru.
Он отметил, что часто от начала заболевания до следующих стадий проходит ряд недель.
По мнению медика, нужно обращать внимание на наличие температуры в течение долгого времени, одышки, кашля, односторонней боли в груди, а также слабости и быстрой утомляемости.
Он подчеркнул, что курение увеличивает риск рака легких в 20 раз.
Басанов рекомендовал курильщикам проходить КТ легких каждый год.