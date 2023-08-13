Онколог Басанов назвал первые симптомы рака легких

Каждый год рак легких обнаруживают почти у 2,2 млн человек в мире, причем нередко на поздней стадии. По словам врача-онколога Руслана Басанова, это происходит в силу того, что, как правило, люди не замечают первых симптомов заболевания. Об этом сообщает Life.ru .

Он отметил, что часто от начала заболевания до следующих стадий проходит ряд недель.

По мнению медика, нужно обращать внимание на наличие температуры в течение долгого времени, одышки, кашля, односторонней боли в груди, а также слабости и быстрой утомляемости.

Он подчеркнул, что курение увеличивает риск рака легких в 20 раз.

Басанов рекомендовал курильщикам проходить КТ легких каждый год.