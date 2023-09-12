Онколог Блохин дал оценку ситуации по лечению рака в России после введения санкций

По словам заместителя руководителя по реализации федеральных проектов ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Блохина» Минздрава России Тиграна Геворкяна, в настоящее время проблем с доступом к противоопухолевым лекарственным препаратам и иным препаратам от рака в нашей стране не наблюдается, несмотря на введение санкций Западом. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он отметил, что негативной ситуации удалось избежать за счет принятия оперативных мер со стороны кабмина и отраслевых министерств.

По мнению медика, было налажено производство российских лекарственных препаратов от рака, в том числе и аналогов зарубежных лекарств, а также отработаны логистические маршруты из дружественных стран, а по отдельным позициям — и из недружественных.