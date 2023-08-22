Онколог Борзяница перечислил основные симптомы рака мозга

Рак головного мозга является редким онкологическим заболеванием, возникающим из клеток мозга или окружающих их тканей. Эта болезнь может привести к серьезным последствиям, так как мозг отвечает за большое число функций — речь, память, двигательные навыки и прочее. Врач-онколог Станислав Борзяница перечислил основные первые симптомы рака головного мозга. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, такими признаками являются головная боль, судороги, слабость или онемение в конечностях, нарушение координации, нарушения зрения и речи, проблемы с памятью, расстройство личности.

Медик подчеркнул, что те же самые симптомы могут являться причинами и других заболеваний, которые не являются онкологическими, в связи с чем требуется при малейших признаках обратиться к врачу для проведения комплексного обследования.