Онколог Черемушкин назвал привычки, вызывающие рак печени
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По словам врача-онколога Евгения Черемушкина, рак печени — это одна из наиболее распространенных форм рака. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он добавил, что риск развития раковой опухоли напрямую связан с употреблением алкогольных напитков и жирной пищи.
По мнению медика, химические добавки, которые содержатся в продуктах питания, тоже опасны для здоровья.
Он отметил, что также способствуют возникновению и развитию рака печени вирусные инфекции, вроде гепатита В и С или цирроз печени.