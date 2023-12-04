Онколог Черемушкин назвал привычки, вызывающие рак печени

По словам врача-онколога Евгения Черемушкина, рак печени — это одна из наиболее распространенных форм рака. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что риск развития раковой опухоли напрямую связан с употреблением алкогольных напитков и жирной пищи.

По мнению медика, химические добавки, которые содержатся в продуктах питания, тоже опасны для здоровья.

Он отметил, что также способствуют возникновению и развитию рака печени вирусные инфекции, вроде гепатита В и С или цирроз печени.