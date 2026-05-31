Подросток утонул на глазах у братьев, пытаясь переплыть бурную реку на Алтае

Трое братьев отправились на реку без предупреждения взрослых, а вернулись домой не все. В селе Новоалександровка Рубцовского района Алтайского края 15-летний подросток утонул при попытке переплыть реку Алей. Несчастный случай произошел днем 30 мая прямо на глазах у родственников, которые пытались спасти тонущего, но безуспешно.

Как сообщили в следственном управлении СКР по Алтайскому краю, компания из трех братьев самовольно ушла на водоем. Никто из взрослых не знал о том, куда направились дети. Река Алей, на берегу которой развернулась трагедия, не прощает легкомыслия: один из подростков решил переплыть ее и в какой-то момент начал захлебываться.

Находившиеся рядом братья бросились на помощь. Но стихия оказалась сильнее — спасти утопающего не удалось. Тело погибшего до сих пор не найдено, поисковые работы продолжаются.

СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают свидетелей и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Эта трагедия — не единственная за последние дни. Ранее в Великобритании мужчина утонул при попытке спасти двух членов своей семьи, оказавшихся в море. Родственников удалось вытащить на берег силами местных жителей, однако сам спасатель потерял сознание в воде. У него произошла остановка сердца, и прибывшие на место медики ничем не смогли помочь.