«Не видел такого»: голландский блогер поразился ценам в белорусском магазине

Голландский тревел-блогер Махил Снейп, который давно живет в России, решил съездить в соседнюю Белоруссию и был приятно удивлен местным продуктовыми ценами. Как пишет Lenta.ru , собенно иностранца поразила молочная полка: баночка 15-процентной сметаны обошлась бы ему всего в 68 рублей в пересчете на российскую валюту — такого дешевого продукта он, по собственному признанию, еще не встречал.

В своем блоге «Голландец в России» на платформе YouTube Снейп поделился впечатлениями от посещения белорусского супермаркета. Европеец внимательно изучил ценники и сравнил их с тем, к чему привык в России. Результаты его наблюдений выглядят так:

Килограмм картофеля в магазине стоил около 25 рублей, упаковка гречки — от 60 до 100 рублей, килограмм муки — от 26 до 45 рублей, банка тушенки — от 130 до 340 рублей (в зависимости от производителя), а килограмм бананов — 180-190 рублей.

Впрочем, блогер не стал утверждать, что Белоруссия — страна тотального дешевизны. По его словам, в целом ассортимент и цены очень похожи на те, что он видит в магазине недалеко от своего дома в России. Но есть одна категория товаров, где разница ощутима заметно. «Особенно в молочном ассортименте это видно: там цены действительно ниже», — признался Снейп.

Кстати, это не первое открытие голландца в Белоруссии. Ранее он уже удивлялся другому местному явлению: за час прогулки по Минску блогер насчитал больше пяти казино, что его сильно впечатлило. Однако на этот раз повод для удивления оказался куда более приятным и гастрономическим.