Может ли обычный человек за оказание первой помощи на пляже попасть в тюрьму

Каждое лето пляжи Подмосковья принимают тысячи отдыхающих, но у воды нередко случается беда: кто-то может начать тонуть или получить солнечный удар. Когда рядом нет спасателя или медика, жизнь человека оказывается в руках случайных очевидцев. Корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» узнал у юриста Сергея Измайлова, реально ли, оказывая первую помощь пострадавшему, попасть на скамью подсудимых.

Первая — не всегда медицинская

По словам эксперта, данная тема находится на стыке медицины и уголовного права, поэтому требует четкого понимания границ.

Главная причина путаницы и страхов — смешение понятий. По действующему законодательству (ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан»), первая помощь не является медицинской деятельностью. Ее может оказать любой человек, даже без медобразования.

«Все, что может сделать обычный человек, — это вытащить тонущего из воды, обеспечить получившему солнечный удар тень и вызвать скорую. Обычный человек в критической ситуации может даже не сообразить, правильно ли в данной случае он выполняет то или иное действие», — отметил Измайлов.

Задача первой помощи — сохранить жизнь до приезда врачей. В этот перечень входят простые, но критически важные действия: вызов скорой, остановка кровотечения, придание устойчивого бокового положения, сердечно-легочная реанимация (СЛР).

Главное — не навредить

«В случаях, когда нет врача и окружающие пытаются оказать первую помощь пострадавшему, нужно руководствоваться тем же принципом, что и медики, — не навреди», — напомнил юрист.

Фото: [ Медиасток.рф ]

Но даже если в процессе реанимации человека ему нечаянно сломали ребро при массаже сердца или поставили синяк, уголовной ответственности не будет, потому что работает статья 39 УК РФ «Крайняя необходимость» — причинение неумышленного вреда ради спасения жизни не считается преступлением.

«Если обычный человек сделал все, что он знает и может, его вряд ли накажут за неправильную помощь, поскольку он не врач. А вот врача как раз могут привлечь к ответственности, если по результатам экспертизы установят, что он действовал неправильно», — пояснил собеседник издания.

Куда хуже — оставить в опасности

Многие боятся помогать, но юрист предупреждает: пассивность в отдельных случаях куда опаснее ошибки.

«Обычного человека вероятнее накажут, если он не помог в спасении или оставил в опасности, когда мог спасти, чем за то, что он сделал неверно искусственное дыхание или ничего не сделал, поскольку не знает или не умеет реанимировать», — сказал Измайлов.

Здесь речь идет о статье 125 УК РФ «Оставление в опасности». Но важно понимать: она применяется не к случайным прохожим, а только к тем, кто сам поставил человека в опасное положение (например, столкнул с пирса) или обязан о нем заботиться по закону (родители, спасатели, инструкторы, педагоги, организаторы групповых туров). Данная статья подразумевает умысел и грозит лишением свободы на срок до одного года.

Для обычного отдыхающего на пляже оказание первой помощи — это право, а не обязанность.

«Вы можете помочь, но не обязаны рисковать собой», — подытожил юрист.

Ранее сообщалось, что спасатели Подмосковья напомнили жителям о правилах безопасного поведения на водоемах.