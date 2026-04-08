Онколог Черемушкин назвал сроки лечения новой вакциной от рака

Кандидат медицинских наук, врач-онколог Евгений Черемушкин сообщил, что разработанная онковакцина применяется для терапии меланомы, злокачественных опухолей толстой кишки, а также гематологических заболеваний.

В интервью 360.ru медик пояснил: данная вакцина действует по принципу иммунотерапии. Дозировка для каждого пациента рассчитывается персонально. По словам эксперта, в будущем перечень онкозаболеваний, подлежащих такому лечению, будет увеличиваться.

«Все будет определяться прямо по ходу. Потому что кому-то совсем не поможет, кому-то помогут короткие курсы, кто-то после этого прогрессирует», — заявил Черемушкин.

Он также уточнил, что терапевтический курс продлится от трех до шести месяцев и включит от восьми до десяти инъекций. Первые выводы об эффективности метода можно будет сделать не раньше чем через год.

Ранее сообщалось о том, что Минздрав РФ планирует расширить программу ОМС методами вакцинации от рака.