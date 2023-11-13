Онколог Черемушкин перечислил провоцирующие развитие рака кишечника продукты

По словам врача-онколога Евгения Черемушкина, употребление отдельных продуктов может способствовать развитию рака кишечника. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что самый большой вред организму могут нанести жареные, жирные и копченые блюда.

По мнению медика, риски заболевания возрастают и на фоне регулярного стресса и малоподвижности.

Он подчеркнул, что выявить опухоль на ранних стадиях почти невозможно, в связи с чем не следует пренебрегать посещениями врача.