Онколог Черемушкин перечислил провоцирующие развитие рака кишечника продукты
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По словам врача-онколога Евгения Черемушкина, употребление отдельных продуктов может способствовать развитию рака кишечника. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он добавил, что самый большой вред организму могут нанести жареные, жирные и копченые блюда.
По мнению медика, риски заболевания возрастают и на фоне регулярного стресса и малоподвижности.
Он подчеркнул, что выявить опухоль на ранних стадиях почти невозможно, в связи с чем не следует пренебрегать посещениями врача.