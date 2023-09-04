Онколог Елкин перечислил правила загара в бабье лето

Наиболее востребованной формой досуга для многих жителей РФ в период бабьего лета является пляжный отдых. Тем не менее любовь к загару может привести к серьезным последствиям для здоровья, в том числе и росту риска развития меланомы. Врач-онколог Антон Елкин перечислил способы загара без риска для здоровья в это время года. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, главным средством защиты от солнечной радиации является солнцезащитный крем с высоким индексом SPF — 50.

Он также советует не загорать с 10 до 17 часов, а вместо них загорать с 8:00 до 10:00.

По мнению медика, масла для загара, напротив, притягивают солнечный свет, а это приводит к лишнему поглощению трети объема ультрафиолета, что увеличивает риск развития меланомы.