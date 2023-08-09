Онколог Гутник предложил Минздраву эффективный метод повышения зарплат медикам

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о переходе на новую систему оплаты труда медиков. По словам врача-онколога Вадима Гутника, повышение заработных плат медиков является комплексным вопросом. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что необходимо ввести минимальную почасовую оплату труда по примеру США, где она составляет 18 долларов в час.

По мнению медика, в любом случае в этой сфере следует повышать зарплату вдвое.