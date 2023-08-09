Онколог Гутник предложил Минздраву эффективный метод повышения зарплат медикам
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о переходе на новую систему оплаты труда медиков. По словам врача-онколога Вадима Гутника, повышение заработных плат медиков является комплексным вопросом. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он отметил, что необходимо ввести минимальную почасовую оплату труда по примеру США, где она составляет 18 долларов в час.
По мнению медика, в любом случае в этой сфере следует повышать зарплату вдвое.