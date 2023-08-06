Онколог Гутник заявил о дефиците двух тысяч лекарственных препаратов в России

Ситуация с лекарственными препаратами для онкологических больных в нашей стране вызывает настороженность у врачей нескольких специальностей. По словам врача-онколога Вадима Гутника, весьма много наименований лекарств в настоящее время в дефиците, поскольку санкции сильно ударили по области здравоохранения, прежде всего онкологии. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что в России свернулись все клинические исследования по разработке лекарственных препаратов от рака, проводившееся совместно с учеными из «недружественных» государств.

По мнению медика, около двух тысяч лекарств на данный момент находятся в дефиците.

Он уточнил, что не лучшие времена переживает и фармакология, поскольку молекулы, содержащиеся в российских лекарственных препаратах, производятся в Индии и КНР.