Онколог Иржи Кубеш назвал ночную потливость возможным симптомом рака

Онколог Иржи Кубеш в беседе с Daily Mirror обратил внимание на симптом, который часто ошибочно списывают на высокую температуру воздуха, нервное перенапряжение или недосыпание. Речь идет об обильной ночной потливости — регулярной и возникающей без видимых причин.

По словам врача, в отдельных случаях подобное состояние может сопровождать онкологические процессы, прежде всего лимфому и злокачественные заболевания крови. Специалист отметил, что некоторые виды рака способны вмешиваться в работу иммунитета и сбивать естественную терморегуляцию. Как итог — человек просыпается в мокрой одежде или на влажных простынях.

Доктор Кубеш предостерег: хотя основная масса эпизодов ночной потливости не вызвана онкологией, регулярные и интенсивные приступы без внятного объяснения — однозначный повод пройти медицинское обследование. Особенно насторожиться следует, если к потливости присоединяются снижение веса, хроническая усталость, увеличенные лимфатические узлы либо периодически поднимающаяся температура.