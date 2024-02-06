Онколог Магомедова оценила состояние Карла III при лечении рака

По словам врача-онколога Хамис Магомедовой, возрастные пациенты, у которых обнаружены злокачественные опухоли, уже имеют много сопутствующих патологий, что ухудшает состояние переносимости лучевой терапии, химиотерапии и оперативного вмешательства. Об этом сообщает Life.ru .

Она добавила, что у людей пожилого возраста наиболее часто обнаруживаются раковые опухоли уже на третьей или четвертой стадии, когда уже есть метастазы, повреждены кости, головной мозг.

По мнению медика, также следует учитывать агрессивность самой опухоли.