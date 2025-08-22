Онколог назвал одну причину, которая вызывает рак у женщин

Согласно заявлению онколога Владимира Ивашкова, рак молочной железы занимает лидирующие позиции по распространенности среди женского населения. В своем телеграм-канале специалист обратил внимание на факторы, значительно увеличивающие вероятность возникновения данного онкологического заболевания.

В частности, Ивашков отметил, что систематическое употребление спиртных напитков (три и более порций в неделю) увеличивает риск развития рака груди на 15%, при этом каждая последующая доза повышает этот показатель еще на 10%. Врач рекомендовал заменять алкогольные напитки безалкогольными.

Кроме того, к факторам риска развития этого типа рака Ивашков отнес курение, использование гормональной терапии, рождение ребенка в более зрелом возрасте, недостаточную физическую активность, нездоровое питание, дефицит витамина D и избыточный вес. Особую опасность, по словам врача, представляет ожирение у женщин, набравших лишние килограммы после наступления менопаузы.

Ранее сообщалось, что курение кальяна может привести к раку и инфекционным заболеваниям.