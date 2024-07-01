Онколог Нефедов считает наилучшим способом диагностики рака легкого низкодозную КТ

По словам врача-онколога Андрея Нефедова, от рака легких умирают примерно 60% пациентов в течение первого года после постановки диагноза. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что у данного вида рака отсутствуют специфические симптомы, поскольку в легких отсутствуют болевые рецепторы, поэтому на ранних стадиях заболевание редко можно заподозрить.

По мнению медика, следует навсегда бросить курить, потому что в группе риска развития рака легкого заядлые курильщики в возрасте от 55 до 70 лет. Таким считается человек, который курил по пачке сигарет ежедневно в течение 30 лет.

Он подчеркнул, что даже в случае отказа от курения необходимо проверять свои легкие. Наиболее эффективным способом обнаружения рака легкого является низкодозная компьютерная томография, позволяющая создать 3D-картинку легких, где станут видны даже малейшие новообразования.