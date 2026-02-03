Онколог призвала не бояться онко-чек-апов для раннего выявления рака

В преддверии Дня борьбы с онкологическими заболеваниями разговор с врачом-онкологом Ларисой Челозновой — это не столько о болезни, сколько о выживании и качестве жизни. Ее ключевой посыл звучит обнадеживающе: современная медицина достигла такого уровня, когда диагноз перестал быть синонимом отчаяния. Многие формы онкологии сегодня поддаются контролю, а при своевременном обнаружении высока вероятность полного излечения или длительной ремиссии, что позволяет сохранить привычный уклад. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Самая большая опасность в момент постановки диагноза, по мнению специалиста, — это остаться наедине со своим страхом. Поэтому первое и главное правило — не замыкаться. Необходимо сразу же сформировать понятный план действий вместе с лечащим врачом и заручиться поддержкой близких. Осознание того, что лечение не лишит человека всех обычных раностей, а доступ к помощи психолога поможет справиться с тревогой, — это фундамент для дальнейшей борьбы. После завершения основных этапов терапии на первый план выходит реабилитация, где важна каждая деталь: от специального питания до возвращения к любимому хобби, прогулкам и общению.

Медик заявила, что в плане профилактики медицина предлагает четкие алгоритмы. Помимо плановой диспансеризации, инициатива самого человека играет решающую роль. Для углубленного обследования существуют специальные онко-чек-апы — готовые программы, направленные на раннее выявление рисков с помощью УЗИ, маммографии и анализов. А снизить вероятность столкновения с болезнью помогают вполне конкретные шаги: отказ от курения, разумная защита от солнца, вакцинация от ВПЧ и сбалансированное питание.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье бесплатный онкоскрининг прошли более 720 жителей.