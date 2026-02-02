В Подмосковье бесплатный онкоскрининг прошли более 720 жителей

В Подмосковье первый в 2026 году бесплатный онкоскрининг прошли 724 жителя. Об итогах акции рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

По итогам акции у 21 человека выявили подозрение на онкологию. Этих пациентов направили на дополнительные обследования.

Дни открытых дверей регулярно проходят в Центрах амбулаторной онкологической помощи. Благодаря таким акциям удается своевременно выявить онкозаболевания у пациентов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе поликлиники в Лобне, которая обслуживает 127 тыс. человек.