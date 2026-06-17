Онколог Пурцхванидзе объяснила, какие пятна на коже могут быть признаком рака и инфекций

Врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе в беседе с « Мослентой » рассказала, какие пятна на коже могут быть опасны, и предупредила, когда медлить категорически нельзя. По словам специалиста, любые кожные проявления нельзя игнорировать, так как они могут сигнализировать о серьезных проблемах в организме.

Один из самых тревожных видов — геморрагическая сыпь. В отличие от обычных покраснений, эти пятна представляют собой мелкие кровоизлияния в верхних слоях кожи. Их главная особенность — они не бледнеют при надавливании. Если человек замечает на теле мелкие точки или звездочки пурпурного, темно-красного или фиолетового цвета, которые не исчезают под стеклом, это повод для немедленного обращения к врачу. Такие проявления часто сопровождают менингококковую инфекцию или тяжелые васкулиты, при которых промедление может стоить жизни.

Не все опасные пятна выглядят пугающе. Некоторые кажутся безобидными — слегка отличаются по цвету, шелушатся или имеют неровные края. Однако именно такие изменения часто становятся первым признаком меланомы. Ключевым фактором риска здесь выступает ультрафиолет. Если родинка начала менять цвет, увеличиваться, терять симметричную форму или покрываться корочкой, требуется срочная консультация онколога или дерматолога.

Особую опасность представляют изменения на слизистых оболочках. Появление пузырей или язв во рту, на половых органах или в области глаз требует немедленной консультации специалиста. Такие симптомы могут быть признаком синдрома Стивенса-Джонсона.

Если пятно горячее на ощупь, кожа вокруг него отечна, а температура тела повышена, это может указывать на абсцесс, флегмону или инфицированную рану. Такие процессы требуют хирургического вмешательства и антибактериальной терапии, которые нельзя откладывать.