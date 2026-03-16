Онколог раскрыл, почему беременность полезна для здоровья женщины

Рождение ребенка меняет в жизни женщины многое, и, как выясняется, не только социально и эмоционально, но и на гормональном уровне — с далеко идущими последствиями для здоровья. Врач-онколог Красногорской больницы Басир Бамматов рассказал NEWS.ru, что беременность и роды способны выполнять роль естественного защитного механизма от двух опаснейших заболеваний — рака молочной железы и яичников.

По его словам, все дело в серьезной перестройке гормонального фона, которую запускает вынашивание плода и последующее грудное вскармливание. В этот период в организме женщины значительно меняется уровень эстрогенов и пролактина, а также сокращается общее количество овуляций за всю жизнь. Именно эти факторы, по словам онколога, создают условия, при которых канцерогенные риски снижаются. Особенно выраженный эффект дает ранняя беременность — до 25 лет — и кормление грудью в первые месяцы жизни малыша.

Медик подчеркнул, что репродуктивные события оказывают системное влияние, способное модифицировать онкологические риски на годы вперед. Это не означает, конечно, что роды становятся панацеей от рака, но игнорировать такой мощный природный механизм профилактики наука больше не позволяет.

