Эксперты объяснили, почему роды — это не «омоложение», а серьезная перезагрузка

Рождение ребенка часто окружено мифами, и один из самых популярных — будто бы роды волшебным образом омолаживают и оздоравливают весь организм. Реальность, как объясняют эксперты, куда сложнее и тоньше. Врач-гинеколог Антонина Дорофеева подтверждает, что для некоторых систем беременность может стать своеобразной передышкой. Например, при эндометриозе или небольших миомах матки гормональный фон в этот период «отдыхает», что часто приводит к ослаблению болезненных симптомов и уменьшению узлов. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Она уточнила, что это не универсальное правило: крупные миомы практически не меняются, а остальные органы — сердечно-сосудистая система, опорно-двигательный аппарат — напротив, испытывают колоссальную нагрузку, и говорить об их «обновлении» не приходится.

Не менее противоречиво влияние на психику. Семейный психолог Наталья Наумова отмечает, что пережитый стресс, боль и мощная гормональная перестройка действительно могут сделать женщину психологически сильнее, увереннее в себе и переосмыслившей жизненные ценности. Ощущение успеха, поддержка близких и радость от материнства часто приводят к подъему самооценки и внутреннему обновлению. Но, как подчеркивает клинический психолог Маргарита Алексеева, эта картина идеальна лишь при наличии надежной поддержки партнера и возможности сохранить другие грани личности — профессиональные, личные, социальные. Без этого есть риск, что миф об «омоложении через материнство» станет лишь формой самооправдания, когда вся жизнь женщины сводится исключительно к роли матери, что может вести к эмоциональному выгоранию.

Таким образом, роды — это мощный физиологический и экзистенциальный рубеж, последствия которого сугубо индивидуальны. Итог этого опыта — не автоматическое омоложение, а сложная перезагрузка, где потенциальное улучшение в одной сфере (например, гинекологическое здоровье) соседствует с нагрузкой на другие. Главным условием позитивных перемен эксперты единогласно называют не мифическое «обновление организма», а гармоничную поддержку окружения, позволяющую женщине чувствовать себя не только матерью, но и счастливой, реализованной личностью.

