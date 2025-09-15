Онколог рассказал об опасности напитков без сахара для худеющих

Напитки без содержания сахара могут сыграть злую шутку с теми, кто сидит на диете. Дело в том, что после них еще больше хочется сладкого. Об этом эксперт написал в своем телеграм-канале.

Российский онколог Владимир Ивашков предостерег людей, следящих за фигурой, от чрезмерного употребления напитков без сахара. Он объяснил, что такие напитки, как правило, провоцируют сильное чувство голода. Ивашков пояснил, что когда мозг чувствует сладкий вкус, он ожидает поступления энергии.

Если энергия не поступает, организм испытывает своего рода разочарование и требует восполнения дефицита. В результате, по словам доктора, после употребления напитков без сахара часто возникает желание съесть что-нибудь сладкое. В качестве альтернативы диетическим напиткам Ивашков рекомендовал обычную воду, отметив, что она нормализует обмен веществ и помогает контролировать аппетит.

