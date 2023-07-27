Онколог Сысоев перечислил способы своевременного обнаружения ранней стадии простаты

Рак предстательной железы является одним из лидеров в числе онкологических заболеваний, наиболее часто диагностируемых у мужчин. По словам врача-онкоуролога Александра Сысоева, на ранних стадиях заболевание протекает почти бессимптомно. Об этом сообщает Life.ru .

Он отметил, что проходить исследование на данный вид онкологического заболевания следует не только мужчинам в возрасте или тем, у кого имеется наследственный фактор.

По мнению медика, важную роль играют факторы образа жизни, включая несбалансированное питание, недостаток активности, недосып, стрессы, курение и употребление алкогольных напитков.

Он добавил, что для своевременного обнаружения злокачественного заболевания следует внимательно прислушиваться к своему организму. При этом важно не менее раза в год посещать врача-уролога.