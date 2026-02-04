Онколог заявила, что алкоголь официально признан канцерогеном, вызывающим рак

Порой кажется, что настоящие риски для здоровья скрываются в сложных и невидимых вещах. Но онкологи напоминают о прямой зависимости, которая давно доказана наукой, но часто остается на периферии нашего внимания: алкоголь — это канцероген. По словам врача-онколога Маргариты Суетиной, около 4% всех случаев рака в мире связаны именно с его употреблением, и эта цифра не абстрактна, она складывается из ежедневных выборов миллионов людей. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Она добавила, что механизм воздействия одновременно прост и разрушителен. Когда в организм попадает этанол, в процессе его распада образуется токсичное вещество — ацетальдегид. Его задача — грубое вмешательство: оно повреждает клетки и, что самое опасное, их ДНК, своеобразные «генетические инструкции». Каждая новая ошибка при делении клетки, спровоцированная этим токсином, — это шаг к потенциальному злокачественному перерождению. Риск начинает расти даже при, казалось бы, умеренной дозе — всего один стандартный напиток в день повышает его в среднем на 7-15%, причем без разницы, вино это, пиво или крепкий алкоголь.

По мнению медика, алкоголь не просто создает генетические поломки, он еще и ослабляет оборону организма, усиливая общее воспаление и подавляя естественные защитные механизмы. У женщин он провоцирует гормональные сдвиги, повышая уровень эстрогенов, что является отдельным фактором риска. А печень, вынужденная годами перерабатывать токсины, может ответить развитием цирроза, что само по себе создает почву для онкологии. Наиболее же опасен тандем алкоголя и курения — их совместное действие на слизистые оболочки пищевода и дыхательных путей не складывается, а умножается, многократно увеличивая вероятность опухолей в этих областях.

Она резюмировала, что связь «алкоголь-рак» — это не предположение, а медицинский факт, подтвержденный десятилетиями исследований. Понимание этого механизма меняет взгляд на привычные ритуалы. Это знание не про тотальный запрет, а про осознанный риск, где каждый человек, взвешивая удовольствие от бокала, должен отдавать себе отчет в той цене, которую его организм может заплатить в долгосрочной перспективе за повреждение собственных генетических основ.

